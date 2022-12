Mercoledì, l'iconico ballo ora...sul ghiaccio? A riprodurlo è Kamila Valieva!

Tra le serie al primo posto su Netflix 2022 c'è lei: Mercoledì, la nuova serie di Tim Burton che vede come protagonista Jenna Ortega. L'attrice ha deliziato i suoi fan con una sequenza di ballo assolutamente unica, che oltre a lanciare un tormentone sui social, sembra aver avuto un impatto anche sul ghiaccio.

Durante i Russian Figure Skating Championships, la giovane pattinatrice Kamila Valieva ha scelto come ispirazione proprio la serie di Tim Burton.

Cominciando con la mano "Thing" che sbuca nel buio totale della sala, Kamila emerge come da uno stato comatoso e si butta in pista, sulle note della sigla originale di Danny Elfman, passando per "Goo Goo Muck" (il brano scelto per la serie di Tim Burton), fino a "Bloody Mary" di Lady Gaga (canzone utilizzata soprattutto sui social per riprodurre il ballo di Mercoledì).

L'atleta ha riprodotto fedelmente gli indimenticabili passi di Jenna Ortega, alternandoli con movimenti che alludono ai poteri di Mercoledì Addams e a salti sensazionali. La giuria e il pubblico sembrano aver apprezzato molto la scelta e l'esibizione di Kamila, ma, nonostante il buon punteggio, è arrivata seconda a Sofia Akateva.

Se volete godervi la sua performance, date un'occhiata al video in calce, e fateci sapere cosa ne pensate!