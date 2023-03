Mercoledì, Jenna Ortega ammette: 'Ho cambiato alcune frasi, non avevano senso'

Il successo di Mercoledì lo si deve in buona parte alla strepitosa prova di Jenna Ortega, dimostrazione concreta di quanto un buon casting sia fondamentale per la riuscita di un prodotto del genere: il contributo dell'attrice, però, non si è fermato soltanto all'interpretazione della piccola di casa Addams.

Pur essendosi commossa durante le riprese di Mercoledì, Ortega ha infatti ammesso di essere intervenuta in maniera anche piuttosto importante sullo script della serie di Tim Burton: "Non penso di aver mai puntato i piedi sul set come ho fatto per Mercoledì. [...] Ci sono state volte in cui ho rischiato di risultare poco professionale, perché ho letteralmente cominciato a cambiare le battute. Quindi ho dovuto parlare con gli sceneggiatori e loro erano tipo: 'Aspetta, cos'è successo con questa scena?'. E ho dovuto spiegare loro perché non potevo dire certe cose" sono state le parole dell'attrice.

Ortega ha proseguito: "Certe cose che lei faceva e che io avrei dovuto interpretare non avevano alcun senso per lei. Finire in un triangolo amoroso non aveva senso. C'era una battuta su questo vestito che lei indossa per il ballo scolastico, lei dice: 'Oh mio Dio, lo amo. Non posso credere di averlo detto, ora mio odio'. E io: 'No, non esiste'".

Chissà se, privata delle modifiche apportate da Jenna Ortega, la Mercoledì targata Netflix sarebbe risultata in qualche modo meno efficace! E voi, avete apprezzato questa versione del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di raffigurazioni adeguate, sempre Jenna Ortega si è detta stanca degli stereotipi sugli adolescenti.