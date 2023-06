Mercoledì, Jenna Ortega e la carriera: 'Volevo diventare la Dakota Fanning portoricana'

Dopo aver fornito qualche anticipazione sulla Stagione 2 di Mercoledì, Jenna Ortega ha parlato più in generale della sua carriera d'attrice, che ha appena spiccato il volo non solo grazie allo show di Netflix prodotto da Tim Burton ma anche per i suoi ruoli al cinema nella saga di Scream. L'obiettivo? Diventare la "Dakota Fanning portoricana".

L'attrice ha recentemente rivelato, infatti, come Dakota Fanning abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Ortega fa parte del mondo dello spettacolo dal 2012 e ha iniziato a recitare in ruoli minori in film e serie televisive, tra cui Iron Man 3 e Jane the Virgin. Anni dopo, nel 2016, Jenna è diventata un nome noto quando ha ottenuto il ruolo principale di Harley Diaz in Stuck in the Middle su Disney Channel, andato in onda sulla rete per tre stagioni.

Ad oggi, la carriera di Jenna è in rapida ascesa, in quanto protagonista di due popolari franchise: Mercoledì prodotta da Burton e disponibile su Netflix, Scream, recentemente tornato al successo con gli ultimi due film. In un'intervista concessa per il format Actors on Actors di Variety, l'attrice, che era in coppia con la collega Elle Fanning, ha rivelato che proprio la sorella Dakota era stata una delle maggiori fonti di ispirazione per la sua carriera di attrice. Ricordiamo che Jenna Ortega sarà anche produttrice di Mercoledì 2.

Nel corso della discussione, Jenna ha raccontato a Elle che, crescendo, si immaginava di diventare "la Dakota Fanning portoricana" all'interno dell'industria, per via delle somiglianze tra le due star bambine e perché ammirava il lavoro di Dakota. Ha poi aggiunto che quando ha scoperto che Dakota era parente di Elle, le ha idolatrate entrambe perché voleva essere esattamente come loro. Poi ha riflettuto su una conversazione avuta in passato con sua madre, Natalie Ortega:

"Quando ero più giovane, ho detto a mia madre che l'unico motivo per cui recitavo era che volevo essere la Dakota Fanning portoricana. Eravamo ossessionati dal lavoro di Dakota e la seguivamo. Poi lei mi ha detto: 'Sai che ha una sorella?'. Io ho pensato: 'Ha una sorella'. Per molto tempo vi ho idolatrate entrambe. Seguivo le vostre carriere perché volevo essere come voi".

Ortega ha proseguito: "Voi eravate come delle enigmatiche figure di talento super gloriose nella mia testa. È davvero strano essere qui. Ho un immenso rispetto per tutto ciò che fate e per tutto ciò che avete realizzato. È davvero, davvero speciale".

Dopo le parole di Jenna Ortega, una Elle felicissima ha abbracciato la star e ha esclamato che doveva assolutamente dirlo a Dakota dopo la registrazione.