Mercoledì: Jenna Ortega e Christina Ricci avevano un'unica regola tra loro sul set

Con l'inizio della produzione di Mercoledì, Jenna Ortega, interprete della protagonista nella serie prodotta e co-diretta da Tim Burton si è ritrovata a sorpresa sul set in compagnia di Christina Ricci, storica interprete del personaggio nei film diretti da Barry Sonnenfeld negli anni '90. Durante le riprese, le due attrici hanno avuto una regola.

Ortega aveva il compito di rispettare l'amato personaggio e di crescere con lei come adolescente, e lo ha fatto in modo impeccabile. Ricci ha partecipato alla serie nel ruolo dell'insegnante di Mercoledì, la signora Thornhill, quindi era logico aspettarsi che avrebbe fatto da mentore per Ortega. Sorprendentemente, però, le due non si sono mai scambiate opinioni sul personaggio di Mercoledì fino alla fine delle riprese.

"Non le ho chiesto nulla", ha rivelato Ortega a Entertainment Tonight. "È stato strano, era come un accordo non detto che avevamo. Quando ci siamo guardate per la prima volta, ci siamo dette: 'Non parliamo mai di lei'. Non credo di aver mai pronunciato la parola 'Mercoledì' con lei fino a un paio di settimane fa".

La Ortega era comprensibilmente intimorita dall'idea di recitare con la Ricci sul set. "È stato spaventoso", ha ammesso. "Perché è come se lei osservasse quello che stavo facendo ed è uno dei suoi personaggi più popolari e... ha creato un'eredità di cui essere all'altezza. E lo show ricorda molto la sua interpretazione. Questo dimostra che c'è rispetto".

La Mercoledì di Ortega, tuttavia, è diversa per certi aspetti dalla rappresentazione della Ricci. "Ci sono state molte sfide perché non l'avevamo mai vista come un'adolescente", ha spiegato Ortega. "Non abbiamo mai trascorso così tanto tempo con Mercoledì come personaggio, costruendo un arco emotivo con qualcuno che di solito ha una sola battuta, capite?".

Christina Ricci e Jenna Ortega alla fine hanno parlato delle rispettive esperienze nell'interpretare Mercoledì. "Credo che abbiamo avuto quella conversazione un po' più tardi", ha detto la Ortega a E! News. "E lei ha raccontato molte sfide interessanti che hanno reso il lavoro più divertente o eccitante sotto certi aspetti, e che ho apprezzato molto".

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza la notizia del rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione, cosa che il produttore ha suggerito arriverà presto. Su queste pagine vi lasciamo con la nostra recensione di Mercoledì.