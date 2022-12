Mercoledì, Jenna Ortega:'Ecco quale film dell'orrore mi ha fatto avere gli incubi'

Jenna Ortega è la giovane star del momento grazie al successo che sta ottenendo la serie Netflix di Tim Burton, Mercoledì. L'attrice è stata intervistata recentemente dal magazine ELLE, e ha confessato il titolo di un cult horror che non le ha permesso di dormire la notte, procurandole parecchi incubi.

"Penso che il primo film dell'orrore che ho visto, o almeno, di cui ho visto una parte prima di scappare per la paura, sia stato La bambola assassina. [I miei fratelli maggiori] lo stavano guardando e ho chiesto se potevo guardarlo con loro perché adoravo i film e loro dissero 'No, avrai troppa paura'. Mi mandarono nella mia stanza e ricordo di aver sbirciato dietro l'angolo del corridoio per guardare il film e ho letteralmente visto solo la sua mano. Ho urlato di terrore perché sapevo che era questa bambola omicida, e ogni anno ho avuto un incubo su quella mano alzata fino ai 15 anni" ha raccontato Ortega.



Una reazione molto diversa da quella che probabilmente avrebbe il suo personaggio nella serie, Mercoledì, probabilmente divertita o affascinata nei confronti di una trama che racconta la storia di una bambola posseduta che uccide le persone.

Mercoledì è disponibile su Netflix - la serie di Tim Burton ha fatto il record di visualizzazioni sulla piattaforma - e racconta la storia dell'adolescente Mercoledì Addams (Jenna Ortega) mentre frequenta la Nevermore Academy. Nel cast della serie anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Christina Ricci, storica interprete di Mercoledì nei film anni '90.



