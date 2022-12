Mercoledì: Jenna Ortega ha modificato alcuni suoi dialoghi per apparire più umana

Mercoledì è tornata in testa su Netflix dopo un paio di settimane in cui era scivolata leggermente indietro, e questo testimonia ancora il successo duraturo della serie con al centro il personaggio tratto da La Famiglia Addams, ritratto splendidamente da Jenna Ortega, in quello che è certamente il ruolo che le lancerà una carriera di successo.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, la giovane attrice ha ammesso di aver potuto cambiare alcuni dei suoi dialoghi in modo tale da rendere Mercoledì più umana ed evitare che il pubblico di spettatori non si relazionasse per nulla con il suo atteggiamento distaccato. Si tratta, ovviamente, di piccole correzioni e aggiustamenti, che però a quanto pare sono stati fondamentali per sbloccare l'umanità del personaggio, spesso troppo combattuta dalla protagonista.

"Ricordo che c'era una battuta in cui mi ritrovo a parlare di un vestito, e inizialmente lei avrebbe dovuto dire: "Oh, mio Dio, sto impazzendo per un vestito, mi odio letteralmente". E sono rimasta a bocca aperta... erano solo un mucchio di piccole cose. Siamo riusciti a evitare molti dialoghi del genere nel tentativo di farla sembrare umana".

Proprio riguardo all'umanità trasmessa dal personaggio, sempre Jenna Ortega aveva voluto spiegare perché Mercoledì piange una volta sola nel corso dell'intera prima stagione della serie:

Ciò accade quando Mano viene trovata accoltellata e inchiodata al muro della stanza del dormitorio alla Nevermore. Alla fine Mano sarà salvata dallo zio Fester, ma la sequenza serve a dimostrare ciò che conta davvero per Mercoledì. "È un momento molto importante per Mercoledì. Penso che sia l'unico momento in cui la vediamo piangere davvero. Sono contenta che sia stato per Mano, però. Non credo che avrebbe avuto senso per qualsiasi altra cosa".

Nonostante manchi ancora l'ufficialità, Netflix non vede l'ora di annunciare la Stagione 2 di Mercoledì. Infatti, gli showrunner sono già al lavoro sui prossimi episodi, che serviranno ad approfondire ulteriormente i personaggi con, probabilmente, l'introduzione di un nuovo mistero da risolvere alla Nevermore.

Nell'attesa, su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Mercoledì.