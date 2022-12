Mercoledì, Jenna Ortega pazza di Gwendoline Christie: ormai sono inseparabili!

Mercoledì è un vero e proprio successo, questo è fuor di dubbio e il merito è sicuramente del suo straordinario cast e della spettacolare chimica nata sul set tra i protagonisti. Chiaro esempio ne sono Jenna Ortega e Gwendoline Christie che ormai sono inseparabili.

Le due attrici nonostante la differenza di età, hanno dato prova di aver costruito un rapporto che va ben oltre gli impegni lavorativi e sebbene i loro personaggi nel corso della serie sono spesso e volentieri in contrapposizione, non riescono più a fare a meno l'una dell'altra, come si può notare dalle moltissime foto di coppia spuntate sui social.

Tra l'altro Gwendoline Christie ha dichiarato di essere riuscita a sentirsi finalmente bella grazie a Mercoledì e questa sua ritrovata autostima si è ovviamente messa in evidenza nel corso dei lavori di produzione.

L'interprete del Preside Weems nel corso di un'intervista ad Entertainment Weekly ha detto: "Per la prima volta nella mia carriera mi sono sentita bella sullo schermo. È stata un'opportunità per me interpretare quel tipo di personaggio impenetrabile e imperioso, ma con quella classica idea di femminilità".

Sfortunatamente, il personaggio interpretato dalla Christie è morta nel corso dello show e difficilmente la rivedremo nei panni della guida della Nevermore Academy. Le cose stanno invece diversamente per Jenna Ortega che pur senza la sua amica potrebbe ritornare nei panni di Mercoledì-