Mercoledì: Jenna Ortega sarà anche produttrice della seconda stagione su Netflix

Dopo il fenomenale successo di Mercoledì, Netflix non ha impiegato molto tempo per rinnovare la serie per una seconda stagione e in una recente intervista la sua protagonista, Jenna Ortega, ha svelato che nella prossima stagione svolgerà anche una seconda mansione, quella di produttrice insieme a Tim Burton e agli altri autori della serie.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attrice ha dichiarato: "Ho avuto esperienze in TV in cui ho sentito che la mia voce non veniva ascoltata, che ero destinata a essere una marionetta. Sul set mi è stato detto: 'Non puoi saperlo perché non sei uno scrittore', oppure 'Stai zitta e fai il tuo lavoro'". L'attrice ha rivelato che fin da piccola, o da quando è entrata nel mondo dello spettacolo, si è sentita dire cose del genere. Ha detto di aver esitato a firmare per entrare a far parte di Mercoledì proprio per questo motivo.

La Ortega ha continuato elogiando il regista Tim Burton, che una volta ha portato l'attrice nella sua roulotte e l'ha incoraggiata a far sentire la propria voce. L'attrice ha anche raccontato di quanto sia esigente come regista e ha parlato della sensazione di essere un'amante del pubblico a Hollywood. Pertanto, nel momento in cui ha firmato per Mercoledì, si è assicurata che la sua voce fosse ascoltata e contasse per tutti. Alla fine, Jenna Ortega ha espresso gratitudine per la sua esperienza nello show.

Chiaramente, con l'aggiunta del ruolo di produttrice della serie, quella di Ortega sarà una voce che acquisterà ancora più importanza rispetto alla precedente stagione.

Prossimamente vedremo Jenna Ortega in Beetlejuice 2 in cui tornerà a lavorare per Tim Burton. Nel film interpreterà il ruolo della figlia di Winona Ryder. Il sequel di Beetlejuice vedrà la partecipazione di star come Michael Keaton, Monica Bellucci, Catherine O'Hara e Winona Ryder. La data d'uscita è al momento fissata per il 6 settembre 2024 e le riprese sono già in corso.

Non è ancora chiaro invece quando partiranno le riprese di Mercoledì 2.