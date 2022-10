Mercoledì, Jenna Ortega racconta lo smarrimento:'Mi sentivo persa e confusa'

Debutterà mercoledì 23 novembre su Netflix la serie di Tim Burton dal titolo Mercoledì, con protagonista il personaggio della celebre famiglia Addams, interpretato da Jenna Ortega. Si tratta del debutto alla regia per Burton in un progetto televisivo e c'è molta attesa per l'interpretazione della giovane protagonista.

Jenna Ortega ha parlato con Christina Ricci, storica interprete di Mercoledì nei film anni '90, raccontando le sue sensazioni sulla performance nella serie:"Era davvero importante per me non fare un'imitazione della tua interpretazione" ha dichiarato, sottolineando come il pubblico sia abituato a vedere il personaggio in una versione bambinesca. Su Everyeye è disponibile il trailer di Mercoledì, in arrivo su Netflix.



"Ogni volta che abbiamo visto Mercoledì aveva 5, 10 anni. Perciò quando qualcuno dice cose davvero oscure e contorte da un luogo di pura onestà e innocenza con quell'aspetto ingenuo di un bambino è un po' diverso, rispetto a quando cresci e diventi un'adolescente, perché poi sembri soltanto una stronza. Non vuoi che sia cattiva" ha ribadito Ortega, che aveva dichiarato quanto fosse terrorizzata dal ritorno di Christina Ricci nel cast. Durante la chiacchierata, Ricci pone l'accento anche sulla difficoltà in ambito televisivo, quando spesso gli interpreti hanno a che fare con registi diversi.



"Sì, è stato molto stressante. Sono così felice che tu abbia menzionato la cosa dei registi multipli, perché Tim non ha girato tutti gli episodi. Passavamo da Tim ad un altro regista, da Tim ad un altro regista. Mi sentivo come se tutti volessero cose diverse da lei. Ricordo che Tim non voleva che avessi alcuna espressione o emozione. Voleva una superficie piatta; è divertente e fantastico, tranne quando devi portare avanti una trama e Mercoledì è in ogni scena. Ci sono state molte lotte di questo tipo, perché sentivo che le persone non sempre si fidavano di me quando creavo il mio percorso, del tipo 'Ok, questo è il suo arco narrativo'. È qui che si emoziona. Poi saltiamo nel primo episodio e succedono tante cose, devi introdurre l'intera storia mentre nel frattempo sto ancora trovando il mio equilibrio e poi ci sono le lezioni di violoncello e tiro con l'arco e questo e quest'altro... [...] Era molto stressante e confuso, ho fatto del mio meglio ma probabilmente è il lavoro più opprimente che abbia mai avuto" ha concluso Ortega.



Nel cast della serie anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia.