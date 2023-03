Mercoledì, Jenna Ortega sulla seconda stagione: 'Vogliamo puntare di più sull'horror'

Al netto delle tinte macabre e dark caratteristiche del personaggio e di Tim Burton, Mercoledì non è certo da considerare una serie horror: lo show con Jenna Ortega presenta elementi presi in prestito dall'immaginario dell'orrore, ma non si pone mai davvero l'obbiettivo di spaventare gli spettatori. La seconda stagione, però...

Dopo aver rifiutato di eseguire il ballo di Mercoledì per il Saturday Night Live, infatti, Jenna Ortega ha parlato della volontà del team al lavoro sulla seconda stagione della serie di puntare in maniera un po' più decisa sul fattore horror in vista di questa seconda stagione.

"Abbiamo appena cominciato a ritrovarci tutti insieme nella writer's room e ne abbiamo parlato. Tutti noi vogliamo puntare un po' di più sull'horror" sono state le parole con cui l'attrice ha anticipato la potenziale svolta nei toni dello show. Certo, resta difficile immaginare una Mercoledì horror in tutto e per tutto, soprattutto considerato il target e il fatto che Tim Burton abbia sempre preferito puntare sul grottesco più che sul vero e proprio spavento.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe una Mercoledì più horror? Quanto pensate possa effettivamente spingere la serie Netflix sotto quest'aspetto? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, sempre Jenna Ortega ha parlato dei ritmi sostenuti sul set di Mercoledì.