Mercoledì, Jenna Ortega si sfoga sui ritmi del set: 'Non dormivo. Mi strappavo i capelli'

Una delle serie più influenti degli ultimi tempi è indubbiamente Mercoledì di Tim Burton, e anche la serie più vista in streaming , battendo in contemporanea The White Lotus e la serie di Harry e Meghan. Ma non sembra essere tutto rose e fiori: infatti rispettare la tabella di marcia non è stato facile per Jenna Ortega, la nostra protagonista.

"Bisognava arrivare sul set due ore prima, farsi quelle 12-14 ore al giorno, poi andare a casa e svolgere su Zoom la lezione di quel giorno. Oppure andavo nel mio appartamento, e il mio insegnante di violoncello era già lì ad aspettarmi. Era un continuo, e se avevo un weekend libero, se non giravamo il sesto giorno della settimana, allora era un 'Ok, allora farai lezione quel giorno'", ha rivelato l'attrice Jenna Ortega durante un recente Q&A Panel in Hollywood.

L'attrice ha poi rivelato che l'intensità delle riprese soprattutto in seguito alla mancanza materiale di tempo: "Ad una certa non avevamo più tempo perché Mercoledì è praticamente in ogni scena. Hanno dovuto iniziare a usare delle controfigure, e anche per alcune scene con il violoncello se non avevano tempo di girare le mani, ma ero abbastanza irremovibile al riguardo e preparata il più possibile perché volevo farlo io, perché era molto più credibile se il tuo viso era visibile".

"Non sapevo neanche dove mettere le mani, e poi dovevo fare uscire due violoncelli da uno solo, il che era assurdo [...] "Non dormivo. Mi strappavo i capelli. Ho fatto tantissime chiamate su FaceTime con mio padre mentre piangevo in maniera isterica": queste alcune delle conseguenze del ritmo serrato del set di Mercoledì.

Intanto il mondo intero aspetta il secondo capitolo della serie. Ci si aspetta però che la stagione due sarà ricca di sorprese, e l'adorabile Emma Myers (Enid) ha parlato del futuro sentimentale di Mercoledì, ultimamente oggetto di molteplici teorie soprattutto inseguito al grande plot twist della prima stagione. L'attrice aveva affermato per Variety che: "Per quanto riguarda gli interessi amorosi di Mercoledì, credo che, almeno per la seconda stagione, abbia bisogno di rimanere single. Ha appena avuto delle delusioni dagli uomini, dovrà prendersi una pausa per un po'. Sarei dissuasa dall'uscire con qualcuno se avessi vissuto una situazione del genere".