Mercoledì, Jenna Ortega shock: 'Durante la scena del ballo avevo il COVID'

La scena del ballo in Mercoledì è rapidamente diventata virale tra gli spettatori contribuendo al sensazionale successo della serie Netflix in tutto il mondo. Lo show di Tim Burton ha infatti battuto record su record e il merito è anche di quella scena, della quale la star Jenna Ortega ha da poco svelato un curiosissimo e scioccante retroscena.

Uno dei momenti più intensi e chiacchierati di Mercoledì è stato quello in cui Jenna Ortega ha partecipato al Rave'N Dance della sua scuola, dove ha eseguito un "interessante" numero di danza. La star ha rivelato il livello di difficoltà della sua esibizione, soprattutto se si considera che nel frattempo le era stato diagnosticato il COVID.

Protagonista di un servizio di NME dietro le quinte a novembre, in cui l'attrice ha raccontato cosa si nascondesse dietro il suo numero di danza, ha rivelato: "L'ho coreografato io stessa! Non sono una ballerina e sono sicura che sia piuttosto ovvio. Avevo ricevuto la canzone [il singolo dei The Cramps del 1981 "Goo Goo Muck"] circa una settimana prima e ho attinto da tutto quello che potevo... È pazzesco perché era il mio primo giorno con il COVID, quindi è stato terribile filmare".

Ortega ha anche descritto i dolori che il COVID ha inflitto al suo corpo. "Sì, mi sono svegliata e - è strano, non mi ammalo mai e quando lo faccio non è molto grave - avevo dei dolori al corpo. Mi sembrava di essere stata investita da un'auto e che un piccolo folletto si fosse liberato nella mia gola e stesse graffiando le pareti dell'esofago. Mi davano medicine tra una ripresa e l'altra perché stavamo aspettando l'esito del tampone positivo".

La MGM, la casa di produzione di Mercoledì, ha poi confermato a NME via e-mail che "sono stati seguiti i rigorosi protocolli COVID e una volta confermato il test positivo la produzione ha allontanato Jenna dal set".

A proposito della sua performance nella scena, Ortega ha aggiunto: "Ho chiesto se potevo rifarla, ma non c'era tempo. Penso che probabilmente avrei potuto farla un po' meglio...".

Mercoledì ha battuto il suo record di visualizzazioni questa settimana dopo appena 12 giorni dal debutto. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Mercoledì.