Mercoledì, Jenna Ortega spara alto: 'Prima stagione si ispira a film come Carrie'

Mercoledì e Carrie: tra i momenti più iconici della prima stagione della serie diretta da Tim Burton c'è sicuramente la danza di Mercoledì Addams durante il ballo scolastico. Jenna Ortega parla dei momenti più cinematografici di alcuni episodi della prima stagione e di come ritroveremo quell'impostazione in gran parte della seconda.

"Nella prima stagione, avevamo questi episodi che spiccano dal punto di vista visivo, come l'episodio del ballo: l'ambiente era molto particolare e somigliava un po' a Prom Night o a Carrie. Ogni episodio [della seconda stagione] che ho letto finora è molto simile. Ogni episodio risalta a suo modo con scene o battute o ambienti memorabili, e credo sia la cosa che mi entusiasma di più. Riuscire a ottenere quell'effetto per otto episodi è una grande fortuna" ha dichiarato l'attrice. Anche se i fan dovranno attendere fino al 2025 per Mercoledì 2, le informazioni trapelate finora sul secondo capitolo della fortunata serie Netflix promettono molto bene. Stando alle parole della stessa Ortega, gli ammiratori di Mercoledì dovranno aspettarsi grandi novità: "Persino leggere le sceneggiature è stato entusiasmante, con tutti questi nuovi personaggi in arrivo. Ci stiamo decisamente espandendo verso il mondo soprannaturale. Il nostro show ha avuto licantropi e vampiri di ogni genere. E credo che stiamo cercando di approfondire quell'aspetto un po' di più".

Nel frattempo Ortega ha lavorato sul set di un'altra opera di Burton, ovvero il seguito di Beetlejuice: sempre nell'intervista a Vanity Fair la giovane star ha svelato quale sarà il suo ruolo in Beetlejuice 2: "Non so quanto mi sia consentito rivelare, ma posso dire che sarà la figlia di Lydia Deetyz. È strana, ma in un modo diverso da quello che potreste immaginare, direi. La relazione tra Lydia e Astrid, il mio personaggio, è molto importante. Ed è anche molto strano perchè si tratta di recuperare e mettere insieme i pezzi di quella che è stata la vita di Lydia finora, e penso sia una cosa bella per chiunque ami il suo personaggio e sia contento di rivederla" sono le parole di Ortega a riguardo.