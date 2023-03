Mercoledì: Jenna Ortega sperava che la 'Mercoledì Dance' non diventasse virale

Da quando Mercoledì è approdata su Netflix alla fine dello scorso novembre, il momento che vedeva mettere in scena la cosiddetta "Mercoledì Dance" è diventato immediatamente virale, non solo sul web ma su tutti i social media, incluso TikTok, notoriamente frequentato dalla generazione più giovane. Qualcosa che Jenna Ortega sperava non accadesse.

La sequenza completa è contenuta nell'episodio 4 "Woe What A Night", in cui il personaggio della Famiglia Addams interpretato dalla Ortega partecipa al ballo scolastico della Nevermore Academy. Dopo la pubblicazione dell'episodio, la scena è diventata virale su TikTok, dove gli utenti hanno montato brevi video del ballo e ricreato la coreografia.

Nel corso di un'intervista con il Times, la Ortega ha parlato della sua carriera fino ad oggi, esprimendo i suoi veri sentimenti nei confronti del ballo virale di Mercoledì che ha fatto il giro del web. La star ha rivelato che, mentre all'inizio ha cercato di reagire positivamente alla notizia che il ballo era stato accolto positivamente dal pubblico di internet, alla fine ha pensato che sarebbe stato meglio se quella scena non avesse goduto della maggior parte dell'attenzione, ammettendo di aver trovato "disorientante" che gli spettatori si concentrassero così insistentemente su quella coreografia.

"Quando mi dicevano [che stava diventando virale] cercavo di sembrare sollevata, tipo "Oh, wow!". Ma mentalmente, nella mia testa, speravo che la gente non prestasse così tanta attenzione a quella parte. È disorientante. Non credo che le persone siano naturalmente fatte per avere tutti quegli occhi addosso".

Ispirata al film francese del 1999 Beau Travail, l'iconica Mercoledì Dance è stata coreografata dalla stessa Ortega dopo che lei e il produttore esecutivo Tim Burton hanno deciso di modificare la sequenza rispetto a quello che era il piano originale. Nelle prime bozze della scena, infatti, Mercoledì si sarebbe unita a un flash mob più grande, anche se sia la Ortega che Burton avrebbero deciso alla fine che questa versione non sarebbe stata adatta alla primogenita della famiglia Addams. Mercoledì avrebbe invece ballato la cover di "Goo Goo Muck" dei The Cramps del 1981 e la sua coreografia avrebbe attirato l'attenzione del pubblico, distinguendosi immediatamente dai suoi compagni di classe e mantenendo la sua personalità unica.

Nel corso di una recente intervista, Ortega ha confermato che la Stagione 2 di Mercoledì sarà più horror. Ha dovuto scontentare anche un po' di spettatori, ammettendo che Mercoledì 2 non conterrà storie d'amore per la protagonista.