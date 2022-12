Mercoledì, Jenna Ortega suona davvero il violoncello nella serie? C'è un errore clamoroso

Dopo aver scoperto chi ha davvero interpretato Mano in Mercoledì, torniamo nel mondo della nuova serie Netflix diretta da Tim Burton per togliere ai nostri lettori una simpatica curiosità legata alla protagonista Jenna Ortega.

Nello specifico, Jenna Ortega suona davvero il violoncello in Mercoledì, oppure si tratta di uno di quei trucchi 'di magia' inseriti in post-produzione? Beh, se guardando la serie tv vi è sorto un dubbio, siamo pronti a fugarvelo.

Infatti, nonostante prima di interpretare Mercoledì non avesse mai messo 'mano' - perdonate la battuta - ad alcuno strumento musicale, effettivamente Jenna Ortega suona personalmente il violoncello della protagonista della serie: l'attrice si è sottoposta ad un corso intensivo per apprendere rapidamente le basi dello strumento al fine di essere in grado di fornire almeno un'immagine visiva accurata del modo di suonare il violoncello. In un'intervista con Wired su YouTube, la Ortega ha affermato che la sua formazione di violoncello è iniziata circa due mesi prima dell'inizio delle riprese, e a febbraio scorso mostrò ai suoi follower su Twitter un'anteprima dei suoi progressi (potete vedere l'immagine nel post in calce all'articolo).

Tra le canzoni che Mercoledì suona nella serie, "Paint It Black" dei Rolling Stones, "Don't Stop" dei Fleetwood Mac, "Inverno" di Vivaldi e "Concerto per violoncello in mi minore" di Elgar. Tuttavia, gli spettatori dagli occhi d'aquila si sono anche resi conto di un clamoroso errore in Mercoledì legato proprio al violoncello: la partitura davanti alla protagonista nel montaggio musicale nell'episodio 1, infatti, non è quella di "Paint It Black" dei Rolling Stones, ma quella per "Suite per violoncello" di Bach, senza contare che per suonare il brano degli Stones Mercoledì dovrebbe 'pizzicare' le corde piuttosto che piegarle, come invece fa nella scena. Una discrepanza tra l'immagine mostrata e la colonna sonora che però non è certamente da imputare alla performance di Jenna Ortega, quanto piuttosto alla post-produzione dello show.

