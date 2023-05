Mercoledì: Jenna Ortega vince come miglior attrice agli MTV Awards

Dopo i numerosi record ottenuti da Mercoledì dal momento del suo debutto su Netflix, la serie prodotta e co-diretta da Tim Burton ha iniziato a inanellare una serie di premi e riconoscimenti, l'ultimo dei quali è arrivato nel corso della notte grazie alla vittoria agli MTV Awards di Jenna Ortega, premiata come miglior performance in una serie.

La cerimonia di premiazione è andata in onda ovviamente su MTV, nonostante la parte dal vivo dello spettacolo sia stata cancellata a causa dello sciopero degli sceneggiatori iniziato una settimana fa. Mercoledì di Netflix ha fatto un figurone durante la cerimonia di premiazione, venendo citato in numerose clip, e la sua star si è aggiudicata il premio più importante per le performance televisive.

Jenna Ortega ha vinto l'MTV Award per la migliore interpretazione in una serie televisiva per il ruolo di Mercoledì Addams. L'attrice ha visto la sua stella salire sempre più in alto negli ultimi anni, ma è stato il successo di Mercoledì che ha contribuito a renderla celebre in tutto il mondo e tra il grande pubblico.

Può essere assurdo da pensare, visto il successo dello show, ma la Ortega ha quasi rifiutato di recitare in Mercoledì. Parlando con il Times in un'intervista uscita all'inizio dell'anno, l'attrice aveva dichiarato che inizialmente rifiutò la parte. Nel frattempo, gli sceneggiatori in sciopero della WGA hanno protestato anche contro Ortega.

"Ho ricevuto l'e-mail e l'ho rifiutata. Avevo fatto tanta televisione nella mia vita, tutto quello che ho sempre voluto fare è il cinema. Quando ho iniziato a recitare, non voglio dire che nessuno credeva in me, ma allo stesso tempo nessuno credeva in me. Devi dimostrare quanto vali. Solo negli ultimi tre o quattro anni ho potuto iniziare a lavorare per il cinema. Avevo paura che firmare per un'altra serie televisiva potesse impedirmi di fare altri lavori che volevo e a cui tenevo davvero. L'unico motivo per cui sono tornata è che Tim [Burton] è una leggenda e ci siamo trovati molto bene. Ma anche in quel caso ho detto: 'Ah, no... credo di averne abbastanza', un paio di volte".