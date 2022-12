Mercoledì, Joy Sunday: 'Bianca è in grado di capire Wednesday'

Joy Sunday ha interpretato la sirena Bianca Barclay in Mercoledì, la nuova serie dei record di Netflix con protagonista Jenna Ortega. In una recente intervista a Deadline, l'attrice ha parlato del suo personaggio e del successo dello show.

"Quando Bianca è entrata nella mia vita, ero onestamente così felice di interpretarla...è stata un'opportunità per ammorbidire ed espandere un personaggio come lei", ha raccontato. “Ero semplicemente entusiasta di poter dare il mio contributo e di poter fornire davvero una visione sfumata della ragazza cattiva, la ragazza forte. Sono stata fortunata ad interpretarla".

"Penso di essere molto più gentile al primo approccio, ma per molti versi io e Bianca siamo molto simili", ha continuato l'attrice. “Mi sono resa conto che lei ha eretto dei muri intorno a sé per proteggersi. Mi sono avvicinata a lei con empatia mentre cercavo di comprenderla, di capire il suo passato".

Sunday ha concluso: “Quando Mercoledì arriva per la prima volta, penso che Bianca la veda come una minaccia perché sono entrambe davvero brave in ​​quello che fanno. E così, le intenzioni di Bianca sembrano sempre piene di malizia. Ma alla fine, Bianca è in grado di capire e di apprezzare Mercoledì. Ora c'è un'opportunità di crescita nella loro relazione grazie a quella comprensione".

