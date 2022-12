Mercoledì, anche Lady Gaga cede al ballo di Jenna Ortega: la performance su TikTok

Bisognerebbe vivere sulla Luna per non avere idea di cosa siano quegli strani passi di danza in cui praticamente chiunque, da qualche giorno, si sta cimentando tra Instagram, TikTok e chi più ne ha più ne metta: la danza di Mercoledì ha conquistato proprio tutti, non risparmiando neanche qualche celebrità pronta a mettersi in gioco.

Mentre il video dei blooper di Mercoledì ci presenta una Nevermore decisamente più scanzonata e allegra di quella che abbiamo ammirato nello show ideato da Tim Burton, infatti, a regalarci la sua versione del singolare ballo coreografato dalla stessa Jenna Ortega è stata nientemeno che Lady Gaga, una che, insomma, di performance stravaganti se ne intende eccome!

Vestita e truccata per l'occasione, Miss Germanotta si è infatti presentata su TikTok in queste ore intenta ad omaggiare la piccola di casa Addams imitandone i passi e le movenze, ma senza per questo rinunciare ad infondere al tutto il suo inimitabile stile: il risultato è ovviamente indimenticabile, con Lady Gaga che si è immediatamente guadagnata un posto d'onore tra le migliaia di riproposizioni del ballo di Mercoledì che da giorni stanno infestando i social.

Cosa ve ne pare? Possiamo decretare Lady Gaga come vincitrice assoluta o avete visto di meglio? Diteci la vostra nei commenti! Jenna Ortega, intanto, ha parlato del rapporto tra Mercoledì ed Enid.