Mercoledì, Netflix non vede l'ora di annunciare la seconda stagione della serie!

Anche se non si è sbilanciato più di tanto, Peter Friedlander, capo dei contenuti seriali di Netflix per quanto riguarda Stati Uniti e Canada, si è detto molto ottimista circa l'eventuale rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione. La prima ha ottenuto un successo stratosferico capace di battere ogni record di visualizzazioni sulla piattaforma.

Parlando con Vulture, Friedlander non ha potuto offrire nulla di concreto, solo il suo ottimismo verso il rinnovo che è davvero scontato: "Vorrei potervi dire di più, sono ottimista ma non ho nulla da dire in questo momento", ha detto, per poi aggiungere, quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe produrre più episodi, "Lo vorrei".

Naturalmente, anche se nulla è stato confermato, è stato riportato che i produttori della serie hanno già iniziato ad assemblare una writers' room per una seconda stagione della serie prodotta e co-diretta da Tim Burton. Il rinnovo ufficiale, se ci sarà, non arriverà prima dell'inizio del 2023.

I produttori starebbero già vagliando nuove location in cui ambientare le prossime avventure di Mercoledì, sebbene a quanto riferito, annunci ufficiali non arriveranno tanto presto. Pare infatti che Netflix voglia annunciare ufficialmente il rinnovo solo agli inizi del 2023, così da iniziare il nuovo anno davvero alla grande.

La serie, che vede protagonista Jenna Ortega nei panni proprio nei panni di Mercoledì, ha superato il miliardo di ore visualizzate in meno di un mese, traguardo raggiunto solo da altri due show, ovvero Stranger Things 4 e Dahmer. La serie inoltre, è diventata così popolare e in così poco tempo che, sebbene una seconda stagione non sia stata ancora annunciata, si è già pensato di dedicare un intero franchise Netflix alla famiglia Addams con eventuali spin-off riguardanti anche personaggi secondari.

Di recente, Gwendonline Christie ha raccontato il suo incontro con Tim Burton. Altro aneddoto svelato di recente, è merito di Tim Burton se Mercoledì suona i Metallica nella serie.