Mercoledì e non altri Addams, perché lo show proprio su di lei? La risposta 'è un mistero'

Ormai la versione di Mercoledì di Jenna Ortega ha conquistato tutti. Ma prima che lo show fosse lanciato, altri membri della Famiglia Addams avrebbero potuto fare maggiore fortuna con uno spin-off a loro dedicato, dallo Zio Fester a Gomez. Ora i co-creatori Gough e Millar spiegano finalmente la scelta molto mirata.

All’inizio sembrava destinata a un secondo posto, con le classifiche Nielsen che la davano a un passo dalla cima del podio: ma alla fine la vittoria è stata di Mercoledì, che è riuscita a battere il precedente record della quarta stagione di Stranger Things come show in lingua inglese più visto di sempre su Netflix. Il successo dello show è stato tale da convincere persino i rivali di Casa Disney, considerato che proprio all’indomani della fine della serie la sua regista di punta è stata coinvolta nella produzione dello show MCU su Agatha Coven of Chaos.

Ma da dove deriva tutto questo successo? E soprattutto, qual è stata l’intuizione a monte dei co-creatori Al Gough e Miles Millar? Perché non uno spinoff prequel sullo Zio Fester o su Gomez, personaggi amatissimi negli adattamenti cinematografici? La risposta è presto detta dai due nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter: "Era un personaggio che amavamo davvero tutti e con cui nessuno aveva trascorso molto tempo. Nei film l’abbiamo vista a 10, 11 e 12 anni. Sapevamo che era parte della famiglia ma aveva giusto una battuta divertente ogni tanto in una scena, per il resto non sapevamo molto altro di lei, era un mistero”.

Gli spinoff di successo, effettivamente, sono proprio quelli che vanno a scavare nei retroscena di personaggi poco approfonditi o comunque sui quali sia possibile prendersi grandi libertà in fatto di caratterizzazioni ed esperienze di vita. Sono come una tabula rasa e secondo Gough e Millar, Mercoledì era la più grande tabula rasa fra i membri degli Addams. Sempre delimitando il campo, ovviamente, a quelli più iconici che si potessero prestare a uno spinoff, escludendo quindi personaggi “secondari” come Lurch o Mano.

Altro fattore che forse i co-creatori dovrebbero citare, quantomeno per onestà intellettuale, è che Mercoledì si presta molto al format Netflix dei teen drama d’ambientazione collegiale, come ci hanno insegnato (pur in modo diverso) show quali Sex Education, Stranger Things o The Umbrella Academy. Serie del genere permettono una grande esplorazione della dimensione dei teenager, spingendola anche verso questioni e temi legati all’attualità: si prepara infatti una svolta LGBTQIA+ nella relazione fra Mercoledì ed Enid nella seconda stagione di Mercoledì.