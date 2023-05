Mercoledì, 'ora è iconica' commentano i creatori dello show Netflix

Mercoledì è la reinvenzione di Alfred Gough e Miles Millar dei personaggi della famiglia Addams creati per la prima volta da Charles Addams nel 1938 e resi famosi dallo show televisivo del 1964. Nello show Mercoledì Addams viene mandata alla Nevermore, una scuola per disadattati dove viene coinvolta in un mistero.

Mercoledì ha battuto quasi istantaneamente i record di visualizzazione di Netflix. Entro la terza settimana dal rilascio, è diventata la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista di sempre.

Si è rivelato un vero fenomeno. E Gough e Millar non se lo aspettavano. "Per noi è stato un po' scioccante", ha detto Gough.

“Eravamo molto orgogliosi dello spettacolo, ma non sai mai come reagiranno le persone. Così tante hanno reagito in modo così positivo, abbiamo ricevuto così tante e-mail e messaggi di persone che dicevano quanto si erano divertiti. I miei genitori, che hanno 80 anni, ricevevano messaggi dai loro amici che dicevano che era il primo spettacolo che guardavano con i loro nipoti. È incredibile".

Quando ha assunto il ruolo, Jenna Ortega era sul punto di diventare una superstar grazie ai ruoli nel riavviato Scream del 2022 e nel successo di A24 X, che hanno contribuito notevolmente al successo di Mercoledì.

Ortega ha suscitato un piccolo scalpore a marzo dopo aver parlato dello scontro con Burton e gli sceneggiatori dello show durante la produzione, ma Millar e Gough non hanno avuto altro che elogi per lei.

"Hai a che fare con un personaggio iconico e lo stai mettendo in un modo che non è mai stato fatto prima", ha detto Gough. “Abbiamo avuto un milione di discussioni con Tim prima del casting perché ci siamo detti, 'Se non troviamo la mercoledì giusta, siamo tutti fregati.' Una volta che abbiamo coinvolto Jenna, ci sono state un milione di discussioni con lei. Volevamo tutti rendere giustizia al personaggio e renderlo fantastico. E guarda, penso che la risposta sia stata fantastica. Ora il suo personaggio è iconico".

