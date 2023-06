Mercoledì, parla Jenna Ortega: 'Niente più romanticismo nella seconda stagione'

Niente più storie d'amore, relazioni, e cuori spezzati: nella seconda stagione di Mercoledì non ci sarà posto per tutto ciò. A rivelarlo è la protagonista Jenna Ortega.

"Stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico", ha rivelato l'attrice in una recente intervista con Elle Fanning per Actors on Actors di Variety.

La notizia non ci coglie totalmente alla sprovvista, dato che la Ortega aveva già spento le speranze dei fan che desiderano una storia romantica. Anche la sua collega, Emma Myers, si era espressa al riguardo, affermando che per lei "Mercoledì dovrebbe rimanere single".

Nell'intervista sopracitata, l'attrice ha riconfermato il prossimo centro d'interesse dello show: "Abbiamo deciso di voler approfondire un po' di più l'aspetto horror dello show. Poiché è così spensierato, e uno spettacolo come questo con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio". Dunque pare confermato che la seconda stagione sia tempestata di un'atmosfera horror da far venire i brividi.

Negli ultimi mesi la Ortega ha rafforzato la sua voce in capitolo, dopo numerose lamentele da parte degli scrittori di Mercoledì. Come ha fatto? Jenna Ortega è diventata ufficialmente una dei produttori della serie. Ora, ancora più di prima, potrà far valere le sue idee e portare avanti una sceneggiatura in maniera armoniosa con i suoi colleghi.