Mercoledì, perché la figlia degli Addams si chiama così?

Mercoledì Addams è sempre stata la più iconica tra i pargoli di Gomez e Morticia: probabilmente per il suo aspetto capace di bucare lo schermo (o la carta stampata), ma probabilmente anche a causa di quel nome che è effettivamente impossibile dimenticare. Ma da dove deriva la scelta di chiamare la nostra eroina come un giorno della settimana?

Per scoprire le origini del nome di Mercoledì Addams dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino agli anni '60, quando Charles Addams stava lavorando, ancor prima dell'uscita della celebre serie TV, alle bambole da commercializzare in occasione dell'esordio dello show: fu allora che il disegnatore scelse per primi i nomi di Morticia, Gomez e, appunto, Mercoledì.

Quest'ultimo, in particolare, deriva dall'osservazione di un amico di Addams, che fece notare al nostro Charles come la bambola raffigurante la ragazzina desse l'impressione del "bambino pieno di tristezza" a cui fa riferimento una vecchia filastrocca, Monday's Child, che recita "Wednesday's child is full of foe", letteralmente "il bambino che nasce di mercoledì è pieno di tristezza".

Chi, al mondo, raccoglie in sé tutta la tristezza possibile con innegabile grazia come Mercoledì Addams? Da qui, per una fortunata intuizione, la decisione del nome! Eravate a conoscenza di questa storia? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Mercoledì.