Mercoledì: perché il personaggio di Jenna Ortega sorride solo in QUELL'unica scena?

Si sa, Mercoledì non è probabilmente il personaggio più gioioso e sorridente di tutti. Tuttavia, nel penultimo episodio della prima stagione di Mercoledì, nuovissima serie di Tim Burton targata Netflix, c'è un piccolissimo ma fondamentale momento in cui sorride a pieni denti, e non è un caso che lo faccia proprio in QUEL momento lì.

Da questo momento in poi ci saranno spoilers sulla prima stagione di Mercoledì di Tim Burton, quindi continuate la lettura a vostro rischio e pericolo...

Dopo una serie di piccoli sorrisetti centellinati nel corso della prima stagione, come quando Mercoledì assapora le future situazioni macabre che le si presenteranno alla Nevermore Academy, quando rilascia i piranha nella piscina per vendicarsi dei bulli del fratello, o durante la Rave'N Dance quando viene spruzzato del liquido rosso simil sangue sugli studenti, arriva finalmente il grandissimo e ampissimo sorriso di Mercoledì.

Nel settimo episodio della serie infatti ritorna Zio Fester (interpretato da Fred Armisen). Quando il personaggio arriva alla Nevermore Academy, la reazione di Mercoledì è delle più belle e soprattutto più significative: quel sorriso lì, genuino e privo di malizia sadica tipica del personaggio e della famiglia, mostra un affetto profondo e un legame indissolubile tra zio e nipote. Fester, dopo essersi ricongiunto con Mercoledì, l'aiuterà nella sua investigazione. E' dunque probabile che questa collaborazione meravigliosa ritorni in una possibile seconda stagione di Mercoledì.

Quello di Zio Fester non è l'unica riapparizione nella serie. In Mercoledì abbiamo infatti anche il ritorno di Christina Ricci, iconica Mercoledì Addams in La Famiglia Addams (1991).