Mercoledì piange una sola volta nella serie Netflix: Jenna Ortega spiega perché

Nel corso della serie Netflix, abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare il personaggio di Mercoledì anche per la sua capacità di non tradire mai le sue emozioni e di rimanere impassibile e concentrata sul mistero da risolvere. Tuttavia, Jenna Ortega ha spiegato perché l'unica volta che piange in scena si rivela perfettamente funzionale.

Durante la stagione di Mercoledì, infatti, c'è un caso in cui Jenna Ortega cede alle sue emozioni nei panni del personaggio principale. Ciò accade quando Mano viene trovata accoltellata e inchiodata al muro della stanza del dormitorio Nevermore. Alla fine Mano sarà salvata dallo zio Fester, ma la sequenza serve a dimostrare ciò che conta davvero per Mercoledì. La stessa attrice in persona ha recentemente discusso della scena in cui Mercoledì scoppia in lacrime, affermando che si è trattato di un momento importante e spiegando anche la sua opinione sul perché funziona così bene.

"È anche un momento molto importante per Mercoledì. Penso che sia l'unico momento in cui la vediamo piangere davvero. Sono contenta che sia stato per Mano, però. Non credo che avrebbe avuto senso per qualsiasi altra cosa".

Ortega, lo ricordiamo, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua performance in Mercoledì. Questo è particolarmente sorprendente perché Mercoledì appartiene al genere teen drama, che non viene spesso notato dai premi più importanti. All'inizio della sua corsa, la rivisitazione della famiglia Addams da parte di Netflix ha sfondato grazie a un massiccio interesse online e a un numero record di spettatori. Gran parte di ciò è dovuto all'interpretazione della Ortega, che aggiorna il personaggio rispetto a tutte le precedenti iterazioni. L'attrice è in grado di trasmettere l'essenza del personaggio e allo stesso tempo di creare qualcosa di completamente unico.

Nel 2023 rivedremo Ortega in Scream 6, dove riprende il personaggio già interpretato nel capitolo precedente della celebre saga slasher. Nel frattempo, l'annuncio della Stagione 2 di Mercoledì dovrebbe arrivare a questo punto con il nuovo anno.