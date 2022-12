Mercoledì, Peter Friedlander è ottimista sul futuro della serie: 'Basta sapere questo'

Peter Friedlander, produttore di grandissimo successo e capo della UCAN Scripted Series, ha commentato la possibilità di una seconda stagione di Mercoledì che è di nuovo record su Netflix ma anche di un eventuale spinoff su altri membri della famiglia Addams.

In un'intervista per Variety, Friedlander ha risposto alla seguente domanda: "Sicuramente starete parlando di una seconda stagione di Mercoledì, no? E pensi che ci sia una possibilità di espansione del mondo di Mercoledì, come un film o progetti che si concentrino sugli altri membri della famiglia Addams?" dicendo:

"Saprete già cosa sto per dire - Ma per ora non ho nulla da confermare. Sono ottimista riguardo a Mercoledì. Basta sapere questo".

Il produttore aggiunge anche che: "è anche strano, perché sono solamente due settimane che Mercoledì è uscito. Quindi siamo davvero all'inizio di questo fenomeno culturale. C'è ancora molto da assorbire e da imparare. E' assurdo come qualcosa possa esplodere così velocemente su Netflix [...] non è solamente la danza [di Mercoledì], sono le persone che si vestono e comprano trucchi per vestirsi come Mercoledì Addams".

Per Friedlander tale successo è dovuto anche alla "performance straordinaria di Jenna, ma anche per il resto del cast che è leggenda: Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci!" (per chi non lo sapesse, in Mercoledì c'è un grande ritorno).