Mercoledì, i protagonisti svelano una importante novità della seconda stagione

Il TUDUM è un evento che riesce a tirar fuori tante nuove sorprese. L'ultima riguarda un video che vede parte dei protagonisti di Mercoledì della serie dire la loro su diverse fan theories che circolano intorno alla serie. Inoltre, è stato svelato un altro piccolo nuovo particolare sulla prossima stagione.

Secondo quanto trapelato, infatti, dovrebbe essere presentato un nuovo membro della famiglia Addams. Il dettaglio è trapelato durante una conversazione che gli attori stavano avendo nel corso della clip affrontando e analizzando le teorie assurde (con o senza fondamento) proposte dai fan per la prossima stagione. Mentre la seconda stagione di Mercoledì è già stata annunciata, non è ben chiaro che cosa potrebbe raccontare. Secondo gli autori ci dovrà essere "meno romanticismo e più horror".

Riferendoci comunque a un progetto che ha visto alla regia Tim Burton, non sarebbe strano se la serie decidesse di prendere una piega molto più horror rispetto a ciò che il pubblico ha avuto modo di vedere nella prima stagione. Riguardo il nuovo membro della famiglia, il cast ha affermato di non sapere ancora nulla a riguardo, ma alcuni hanno messo sul piatto la possibilità che possa essere o il cugino It o Grandma.

In attesa dell'uscita della seconda stagione, vi consigliamo la nostra guida esclusiva alla Nevermore Academy. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!