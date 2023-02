Mercoledì, qual è la trama della serie Netflix di Tim Burton?

La serie TV Mercoledì, creata da Alfred Gough e Miles Millar nel 2022, ha ottenuto risultati impressionanti: basti pensare al maggior numero di followers pre-lancio di sempre, al record per ore viste in una settimana e alla candidatura a due Golden Globe. Ma qual è la trama della storia sulla giovane Addams?

La storia è incentrata intorno alla figura di Mercoledì Addams, studentessa dal carattere a dir poco "pungente". Un giorno, per difendere il fratello Pugsely, getta dei piranha nella piscina in cui nuotano altri studenti, e viene perciò espulsa dalla scuola. I genitori della ragazza, Morticia e Gomez, decidono quindi di iscrivere la figlia alla Nevermore Academy, un istituto per reietti con poteri sovrannaturali dove hanno studiato entrambi in giovane età. Come suggerisce il nome dell'accademia, la serie è ricca di riferimenti al celebre poeta horror Edgar Allan Poe.

Inizialmente Mercoledì adotta un'atteggiamento ostile nei confronti dei compagni, ma alcuni misteri, unite alle necessarie collaborazioni per venire a capo, la rendono sempre meno differente verso il prossimo; inoltre, indagare sulla serie di omicidi che colpiscono la cittadina di Jericho affina sempre di più i poteri psichici della ragazza. E nel frattempo non mancheranno rivalità, storie d'amore e (soprattutto) grossi colpi di scena... Se lo spoiler non vi spaventa, ecco come si conclude la serie Neflix Mercoledì di Tim Burton.

Un successo simile deriva dall'ottima scrittura narrativa, ma non meno importanza andrebbe attribuita all'attrice protagonista. Per coloro che volessero approfondire l'argomento, resta da chiedersi: chi è Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì?