Mercoledì, nuovo record di visualizzazioni per Tim Burton: battuta persino Stanger Things!

Sarà il ritorno di Christina Ricci in Mercoledì, o il timing azzeccato della nuova serie, rimane comunque il fatto che Mercoledì di Tim Burton ha appena battuto l'amatissima serie Stranger Things in termini di visualizzazioni.

Nei primi sette giorni dal suo rilascio sulla piattaforma Streaming, Mercoledì è record di visualizzazioni: totalizzando 341 milioni 230 mila ore di visualizzazione in una settimana, la serie di Tim Burton ha battuto il record precedentemente raggiunto dalla stagione 4 di Stranger Things (che è stato di 335.1 milioni, ottenuti dopo mesi, che a sua volta aveva battuto il record di visualizzazioni di Bridgerton 2).

Mercoledì sembra dunque aver preso il primo posto come serie in lingua inglese più vista su Netflix. Ma quali sono le ragioni di tale successo? Analizziamole insieme.

Innanzitutto, uno dei fattori principali è sicuramente il ritorno dell'iconica Mercoledì Addams in La Famiglia Addams: Christina Ricci. Anche se ora interpreta un altro ruolo, semplicemente la sua presenza nello show di Tim Burton è bastata per riportare grandi fan del franchise sul piccolo schermo. Bisogna inoltre considerare l'attrice principale, Jenna Ortega, giovane talentuosa che sta ottenendo ruoli sempre più iconici: sarà la sua Mercoledì che non sbatte gli occhi, o la sua dimestichezza nei prodotti horror (Scream 6)? Ad ogni modo, sembra essere stato il casting più adatto.

Non scordiamoci inoltre la bellezza della fotografia della serie, oltre alla sua qualità. L'asticella appare dunque evidentemente molto alta, e i fan hanno decisamente apprezzato la cura dei particolari. Tuttavia, anche la quarta stagione di Stranger Things ha dimostrato tale attenzione, dunque qual è la discriminante?

Probabilmente la strategia scelta per Mercoledì è stata vincente: far uscire una serie durante il periodo del Giorno del Ringraziamento, aka il momento più adatto per sedersi in famiglia e godersi una serie spassosa, dark e nostalgica come questa. Importante è anche la durata: 45 minuti per ogni episodio (in tutto 8 episodi), il che ha reso possibile molti binge watching. Stranger Things, invece, ha scelto di dilazionare l'uscita dei suoi episodi (dividendoli in due volumi) e di prolungare gran parte della loro durata a sopra l'ora e un quarto, per non pensare al finale di stagione (un record da quasi 4h totali).

