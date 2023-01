Mercoledì: in attesa del rinnovo, la serie conquista un altro fantastico record su Netflix

Mentre ancora tutti i fan stanno aspettando con impazienza l'annuncio del rinnovo per la seconda stagione, Mercoledì sta continuando a battere ogni record di streaming e visualizzazioni con la sua stagione di debutto. Secondo gli ultimi dati riportati da Variety, la serie di Tim Burton sarebbe entrata a far parte di un gruppo ristretto e esclusivo.

Secondo gli ultimi dati, Mercoledì è stata vista collettivamente per oltre 5 miliardi di minuti tra il 28 novembre e il 4 dicembre, solo due settimane dopo il debutto in streaming su Netflix. In totale, Nielsen ha registrato che la serie ha totalizzato 5,3 miliardi di minuti visti nella sua seconda settimana di disponibilità sulla piattaforma. In base a questi numeri, Mercoledì è la quarta serie in assoluto a superare i 5 miliardi di minuti visti.

È la seconda volta che Mercoledì batte questo particolare record di streaming. La serie ha fatto il suo debutto su Netflix il 23 novembre scorso e, pur avendo debuttato a metà settimana (ovviamente di mercoledì), è stata vista per 5,98 miliardi di minuti nei cinque giorni successivi.

Sempre Nielsen aveva riportato in precedenza che la première di Mercoledì era stata la seconda più vista nella storia di Netflix. Nonostante i numeri da record, la serie con protagonista Jenna Ortega rimane ancora dietro alla quarta stagione di Stranger Things, che ha totalizzato 7,2 miliardi di minuti di visualizzazioni nella sua prima settimana completa di disponibilità, nel maggio 2022. Solo quattro show hanno superato i 5 miliardi di minuti in una settimana di streaming, cosa che Mercoledì è riuscito a fare due volte.

Negli ultimi giorni si era cominciato a diffondere il rumor che la serie potesse passare a Prime Video per la seconda stagione, dato che MGM - che detiene i diritti del franchise - è stato acquisito da Amazon nel corso dello scorso anno. Tuttavia, Mercoledì rimarrà su Netflix, dato che l'accordo con MGM era stato stipulato prima di tale acquisizione.