Mercoledì ha la nuova 'Running Up The Hill' di Netflix: qual è la canzone del ballo?

Fra polemiche e scene preferite, quella del ballo di Jenna Ortega nella serie su Mercoledì è diventata la preferita di molti spettatori. Ora la canzone scelta per la sequenza sta ovviamente spopolando, ma ha anche un significato molto specifico per il personaggio. Ecco la storia dietro il brano!

In pochi giorni di riproduzioni streaming, Mercoledì si è imposta come una delle serie più viste su Netflix. E ovviamente ha imposto, assieme a questo, tutta una serie di dettagli che infestano la serie. La colonna sonora su tutti, come ci insegna qualunque brano old fashioned che riottiene nuova vitalità – alle volte anche maggiori dell’anno di uscita – quando inserito in una serie dalla portata così vasta.

Caso storico fu la Baby Blue di Breaking Bad, schizzata alle prime posizioni di acquisti digital nella notte successiva al finale. Più recente, spopolato soprattutto via reel di TikTok, la Running Up The Hill di Kate Bush, anche se i Duffer hanno detto no alla richiesta dei fan di avere qualcosa di simile nella quinta stagione di Stranger Things.

Sia come sia, nel caso di Mercoledì tutti gli occhi sono puntati nella scena del suo ballo al Rave'N della scuola: si tratta di Goo Goo Muck cantata dai The Cramps. La canzone era stata scritta ed eseguita per la prima volta da Ronnie Cook & The Gaylads nel 1962, ma è la versione gotico-psichedelica dei Cramps ad aver catturato l’attenzione di Netflix. Lo stile del brano rispecchia perfettamente quello di Mercoledì, il suo rifiuto di conformarsi ai suoi compagni e dunque anche ai loro gusti musicali. Il suo stesso modo di ballare e il suo outfit spiccano decisamente nella scena, anche se (di fatto) è lei l’unica veramente in tono con la colonna sonora.

Anche il testo del brano richiama tutta la trama di Mercoledì. La canzone richiama la storia di un terribile mostro adolescente, forse un lupo mannaro, sicuramente una creatura della notte. Qualcuno di molto simile a Mercoledì ma anche agli allievi della Nevermore Academy, pensata per ragazzi emarginati dai poteri soprannaturali. Per gioia dei Cramps, non sono solo questi ultimi ad ascoltarla, perché la canzone sta rapidamente spopolando in molte classifiche di streaming musicale. Ora che ne conoscete il titolo, la ballerete anche voi? Ditecelo nei commenti!