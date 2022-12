Mercoledì: la scena del ballo diventa un anime in una nuova fan art!

È Mercoledìmania! Negli ultimi giorni non si parla d'altro che della serie Netflix, diretta da Tim Burton, Mercoledì. A diventare subito virale è stata la scena del ballo che, nonostante una Jenna Ortega con il Covid durante le riprese, ora ha anche una sua versione anime!

La fan art della scena ci arriva direttamente dai profili social dell'artista BeneceaDraws, che ci ha offerto una sua personale versione di un momento topico per la serie. Un prodotto, Mercoledì, che ha da subito raccolto consensi positivi e recensioni entusiaste, andando a battere record su record per Netflix.

Non paga del suo enorme successo, Mercoledì ha battuto - addirittura - il suo stesso record, raggiungendo 341,23 milioni di ore di visione solo nella sua prima settimana di streaming. Il successo dietro al progetto lo si deve, tra le varie componenti, anche alla scena in cui Mercoledì inizia a danzare sulle note del singolo dei The Cramps del 1981 Goo Goo Muck. Con una coreografia messa su dalla stessa Ortega e che rappresenta un chiaro riferimento alle versioni passate della giovane Addams, anche Lady Gaga ha ceduto al ballo di Mercoledì, postando il suo video sui social.

Sembra che il fenomeno Mercoledì sia destinato a durare ancora a lungo e, in attesa di conoscere il futuro della serie ed una potenziale stagione 2, qui sotto la fan art dell'artista!