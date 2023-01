Mercoledì: sulla scena del ballo Jenna Ortega ha dei grossi rimpianti!

Se non fosse stato per le emulazioni spopolate su TikTok nelle prime settimane e per quella scena di ballo ormai famosissima cui si ispiravano, probabilmente Mercoledì non avrebbe ottenuto tutto questo successo, dovuto in larga parte al fenomeno social. Ma se chiedete a Jenna Ortega, non è per niente soddisfatta della scena.

Mercoledì è stata rinnovata a tempo di record, con tanto di teaser d’annuncio. Segno che i dati Nielsen sugli ascolti hanno certamente fatto da conferma, mettendola sul podio della serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix dopo il sorpasso della quarta di Stranger Things. Ma segno anche che quell’annuncio – ecco le parole di Jenna Ortega su Mercoledì 2 – era in preparazione già da qualche settimana, forte del fenomeno social che stava rapidamente esplodento.

Al centro di gran parte dei video, ovviamente, l’imitazione del ballo di Mercoledì sulle note di Goo Goo Muck dei The Cramps. Nei video TikTok però, il brano è stato sostituito da un remix di Bloody Mary di Lady Gaga e ora che anche Netflix l’ha ripreso per il teaser d’annuncio, ci si chiede se non vedremo anche Lady Gaga in Mercoledì 2. Sia come sia, quella del ballo è chiaramente la scena madre nell’immaginario collettivo, ma Jenna Ortega ha comunque qualcosa da ridire sulla sua prova. Qualche rimpianto, dice...

Ha spiegato infatti ai microfoni di Entertainment Tonight: “Non riesco ancora a credere al successo che ha avuto. Quella del ballo è una delle scene per cui rimango sveglia la notte a rimuginare. Alcune delle mosse che avevo pianificato sono state migliorate. Ma c'era così tanto altro che avrei potuto e dovuto fare meglio. Quindi, il fatto che qualcuno abbia mostrato apprezzamenti è qualcosa di assurdo per me”. Solo falsa modestia o Jenna Ortega aveva davvero pensato di aver fatto un disastro. Viralità social a parte, non balla affatto male! Voi che ne pensate?