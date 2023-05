Mercoledì, gli sceneggiatori in sciopero contro Jenna Ortega

Gli sceneggiatori USA sono in sciopero. Il clima tesissimo ha visto Jenna Ortega di nuovo nell'occhio del ciclone.

Ma è necessario tornare indietro di qualche mese. Ortega, infatti, ha ammesso di aver modificato alcune battute di Mercoledì in quanto non le considerava in linea con il personaggio. Le considerazioni della star di Mercoledì hanno scatenato la reazione di Steven DeKnight, showrunner della serie Netflix Daredevil. Ma sembrerebbe che non ci sia pace per Jenna Ortega, stretta in un abito mozzafiato lo scorso lunedì in occasione del MET Gala 2023.

Gli sceneggiatori di Hollywood, infatti, nelle ultime ore hanno twittato qualche frecciatina nei confronti dell'attrice di Scream VI: "È meglio che Jenna Ortega torni da New York per il suo turno pomeridiano allo sciopero", twitta Nick Adams autore della serie Netflix Bojack Horseman, mentre Karen Joseph Adcock (The Bear) scrive:"Riscrivere è scrivere! Ci vediamo in linea Jenna". Le controverse dichiarazioni sullo script della popolare serie Netflix sono state commentate anche da Brandon Cohen (House Party): "Senza sceneggiatori, Jenna Ortega non avrà nulla da prendere a pugni".

La risposta dei fan non si è lasciata attendere, scagliandosi contro gli sceneggiatori accusati di aver usato Jenna Ortega come capro espiatorio della faccenda sindacale.

E voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!