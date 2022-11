Mercoledì, nella stagione 2 più spazio ad altri membri della Famiglia Addams!

Miles Millar, co-showrunner della serie Netflix Mercoledì, ha risposto alla possibilità di una trama che possa concentrarsi maggiormente anche sugli altri personaggi della famiglia Addams, nella seconda stagione della serie di Tim Burton con protagonista Jenna Ortega nei panni della giovane Mercoledì.

"Ci sentiamo come se avessimo toccato soltanto la superficie, con quei personaggi e quegli attori così fantastici nei ruoli. Catherine [Zeta-Jones] è, credo, un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l'idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante" ha dichiarato Millar.



In realtà la seconda stagione di Mercoledì non è stata ancora ufficializzata ma il buon riscontro che sta ottenendo la serie potrebbe essere il preludio all'annuncio imminente di un rinnovo auspicato dagli stessi addetti ai lavori.

"Sicuramente intendiamo presentare la famiglia come abbiamo fatto in questa stagione per un paio di episodi nel caso dovessimo ottenere la seconda [stagione]" ha specificato Millar.



Jenna Ortega non voleva somigliare a Christina Ricci, celebre interprete del personaggio nei film anni '90 diretti da Barry Sonnenfeld.

Ricci è entrata a far parte del cast della serie interpretando un nuovo personaggio molto importante all'interno della narrazione dello show.



Non perdetevi la nostra recensione di Mercoledì, serie tv di Tim Burton disponibile su Netflix.