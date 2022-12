Mercoledì: la serie con Jenna Ortega torna al primo posto su Netflix per la fine dell'anno

Dopo un dominio di tre settimane come serie Netflix più vista, nelle ultime due settimane Mercoledì ha dovuto cedere il passo all'arrivo delle altre novità della piattaforma, ma proprio in tempo per la fine dell'anno la serie prodotta e co-diretta da Tim Burton si è ripresa la prima posizione in classifica, verosimilmente chiuderà il 2022 in testa.

Dopo essere stata battuta da The Recruit, Harry & Meghan, The Witcher: Blood Origin e per ultima da Emily in Paris 3, Mercoledì si riprende la prima posizione nella classifica delle serie più viste su Netflix, giusto in tempo per la conclusione dell'anno.

Netflix tiene traccia del successo dei suoi contenuti originali misurandoli in una finestra che include i "primi 28 giorni", che misura quanto le persone guardano nelle prime quattro settimane di streaming. Mercoledì ha superato una soglia importante in questo lasso di tempo e ora si trova a 1,237 miliardi di ore di streaming. Nella sua quinta settimana di uscita, di cui alcuni giorni sono oltre quei "primi 28 giorni", la serie ha continuato a registrare numeri enormi ed è stato visto per oltre 117 milioni di ore nella settimana dal 19 al 25 dicembre. In breve, il successo della serie è stato un'enorme vittoria per Netflix.

Pur non avendo ancora il via libera per una Stagione 2, gli showrunner hanno parlato di cosa potremmo aspettarci dai prossimi episodi, che a quanto pare presteranno maggiore attenzione al rapporto tra Mercoledì e Morticia:

"Vogliamo esplorare e complicare tutte queste relazioni in futuro. La scuola era chiusa quando se ne sono andati, il che ci ha dato le maggiori possibilità per la seconda stagione, e credo che sia qualcosa che siamo entusiasti di esplorare. Per noi la serie è anche incentrata sull'amicizia femminile, di cui Mercoledì ed Enid sono il fulcro. Il fatto che siano entrate in contatto con il pubblico è stato davvero gratificante. Quindi, non vediamo l'ora di esplorare, ora che Mercoledì si è veramente fiondata in questa amicizia, come sarà? Questo è stato il suo grande arco della stagione, giusto? E ora continueremo quel percorso. Poi, l'altra cosa davvero interessante è continuare a esplorare anche il rapporto madre-figlia tra Mercoledì e Morticia, ora che la madre sa del potere della figlia, le ha dato una sorta di idea di come potrà svilupparsi. Come si evolverà il loro rapporto?".