Mercoledì: la serie con Jenna Ortega torna a sorpresa nella Top 10 di Netflix

Mercoledì è stata sicuramente tra le serie rivelazione della passata stagione, dato che dopo il suo arrivo su Netflix ha mantenuto la testa della classifica settimanale per moltissimo tempo prima di cedere la posizione. Mesi dopo è uscito dalla Top 10, ma questa settimana vi è sorprendentemente rientrato, risalendo fino all'ottava posizione.

La serie è riuscita quindi a risalire la classifica delle serie più viste su Netflix questa settimana ed è arrivata proprio a ridosso di Outer Banks che con la sua terza stagione ha dominato per qualche tempo la Top 10 di Netflix. Continua invece il dominio di The Night Agent mentre Tenebre e Ossa 2 è sceso fino alla posizione 5; la serie fantasy aveva battuto The Last of Us nei dati complessivi in streaming stilati dall'agenzia Nielsen la scorsa settimana.

E pensare che Jenna Ortega aveva quasi rifiutato il ruolo di Mercoledì nella serie poi prodotta da Tim Burton. Prima di Mercoledì, Ortega era principalmente un attrice televisiva. Dopo aver ottenuto diversi ruoli occasionali da bambina, diventata adolescente Ortega ha recitato nella serie Disney Channel Stuck in the Middle. Ha anche interpretato la giovane Jane in 30 episodi della serie della CW Jane the Virgin, prima di approdare a film drammatici e horror con The Fallout, X e il reboot/sequel di Scream del 2022. Per la Stagione 2 di Mercoledì si punterà più sull'aspetto horror.

Secondo la Ortega, il fascino del regista visionario Tim Burton è ciò che l'ha spinta ad accettare il ruolo di Mercoledì. Una mossa sofferta ma che le è valsa molte soddisfazioni, dato che Mercoledì è diventato uno degli show di maggior successo di Netflix di tutti i tempi e l'ha consacrata come un talento emergente. La sua performance nel ruolo di Mercoledì Addams è perfetta e si è guadagnata molti consensi, bilanciando un'oscurità di tipo horror con un'arguzia sottilmente brillante tipica del personaggio.

Non ci resta che attendere quindi il ritorno dell'attrice nella seconda stagione dello show.