Mercoledì: la serie Netflix batte il suo stesso record nella seconda settimana!

Giunta alla sua seconda settimana di programmazione in streaming, Mercoledì ha già battuto un suo stesso record diventando la prima serie in lingua inglese Netflix a raggiungere e superare 400 milioni di ore visualizzate in una sola settimana. Dopo il debutto avvenuto il 23 novembre scorso, ha raggiunto i livelli di Squid Game e Stranger Things 4.

Dodici giorni dopo il suo debutto, The Hollywood Reporter riporta che Mercoledì ha battuto il suo stesso record: nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre, la serie ha registrato 411,29 milioni di ore di visione. È la prima volta che una serie in lingua inglese raggiunge e supera i 400 milioni di ore di visione in una settimana.

Con 752,52 milioni di ore di streaming cumulative, Mercoledì è al terzo posto nella classifica di Netflix delle serie in lingua inglese, subito dopo Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story al secondo e Stranger Things stagione 4 al primo. È molto probabile che Mercoledì superi presto la serie di Ryan Murphy arpionando il secondo posto.

Nonostante Mercoledì abbia esordito con recensioni tiepide da parte della critica sul sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, è comunque diventato un grande successo, registrando, al momento in cui scriviamo, un indice di gradimento dell'87% da parte del pubblico. L'ormai famosa scena di ballo dell'episodio 4 è diventata virale e ha ispirato un trend di video che imitano la coreografia su TikTok. Inoltre, Mercoledì ha la sua canzone virale, proprio come Running Up The Hill in Stranger Things 4.

Probabilmente la strategia scelta per Mercoledì è stata vincente: far uscire una serie durante il periodo del Giorno del Ringraziamento, aka il momento più adatto per sedersi in famiglia e godersi una serie spassosa, dark e nostalgica come questa. Importante è anche la durata: 45 minuti per ogni episodio (in tutto 8 episodi), il che ha reso possibile molti binge watching. Stranger Things, invece, ha scelto di dilazionare l'uscita dei suoi episodi (dividendoli in due volumi) e di prolungare gran parte della loro durata a sopra l'ora e un quarto, per non pensare al finale di stagione (un record da quasi 4h totali).

Su queste pagine trovate la recensione di Mercoledì.