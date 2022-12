Mercoledì: la serie Netflix batte un altro record (solo Stranger Things ha fatto meglio)

Passano i giorni e le settimane e Mercoledì non accenna ad arrestare la sua ascesa nelle visualizzazioni in streaming. Dopo aver conquistato la terza posizione tra i prodotti in lingua inglese più visti di sempre su Netflix in appena due settimane, pochi giorni dopo e la serie prodotta e co-diretta da Tim Burton ha già preso la seconda posizione.

Dopo i dati ottenuti nella settimana dal 5 all'11 dicembre, Mercoledì ha aggiunto altri 269 milioni di ore di streaming. Ciò fa sì che lo show, al momento in cui scriviamo, abbia raggiunto l'incredibile cifra di 1,022 miliardi di ore di streaming, conquistando il secondo posto nella classifica delle migliori serie televisive in lingua inglese di tutti i tempi di Netflix, scalzando così Dahmer - Monster: La storia di Jeffrey Dahmer. Mercoledì è ora subito dietro la quarta stagione di Stranger Things.

Netflix tiene traccia del successo delle sue serie per un periodo di quattro settimane e a Mercoledì ne rimane ancora una in cui poter incrementare questo risultato. Stranger Things 4 è attualmente in cima alla classifica di tutti i tempi delle serie televisive in lingua inglese di Netflix, al primo posto con 1,352 miliardi di ore di streaming. Per batterla, Mercoledì dovrà superare i 300 milioni di ore di streaming nell'ultima settimana di monitoraggio. L'obiettivo non è poi così lontano.

La serie di Tim Burton ha già in un certo senso detronizzato Stranger Things ottenendo la più grande settimana per qualsiasi serie televisiva in lingua inglese su Netflix, con 341,2 milioni di ore di streaming; la settimana successiva Mercoledì ha battuto il suo stesso record e ha registrato 411,29 milioni di ore. Anche se i dati sono leggermente calati nella terza settimana, una nuova ondata di buon passaparola potrebbe aiutare Mercoledì a conquistare il primo posto.

Nonostante Mercoledì abbia esordito con recensioni tiepide da parte della critica sul sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, è comunque diventato un grande successo, registrando, al momento in cui scriviamo, un indice di gradimento dell'87% da parte del pubblico. L'ormai famosa scena di ballo dell'episodio 4 è diventata virale e ha ispirato un trend di video che imitano la coreografia su TikTok. Inoltre, Mercoledì ha la sua canzone virale, proprio come Running Up The Hill in Stranger Things 4.