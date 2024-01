Mercoledì, la serie Netflix con Jenna Ortega in dvd in Italia: prezzi e data d'uscita

In attesa di nuovi dettagli su Mercoledì 2, possiamo confermarvi che la prima stagione della popolare serie tv Netflix con protagonista l'amata attrice Jenna Ortega arriverà in cofanetto dvd anche in Italia grazie a Warner Bros.

Dal regista Tim Burton (Nightmare Before Christmas; Beetlejuice – Spiritello porcello) e dai creatori Alfred Gough e Miles Millar ("Smallville"), la stravagante e spettrale prima stagione di Mercoledì, la serie TV di successo basata sul personaggio di Mercoledì Addams dell'iconica Famiglia Addams, uscirà in dvd a partire dal prossimo 28 marzo.

La serie è trasmessa in streaming su Netflix e prodotta da MGM Television, una divisione di Amazon MGM Studios, ma per la prima volta in assoluto sarà acquistabile anche presso i principali rivenditori, online sui maggiori siti di e-commerce ed è già disponbile per il pre-order. Il prezzo del cofanetto sarà di 29,99 euro, mentre le tracce audio disponibili saranno inglese, spagnolo e francese, con sottotitoli in italiano, inglese, francese e olandese.

La serie vede tra i protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Gwendoline Christie che interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers intepreta Enid Sinclair e Joy Sunday nel ruolo di Bianca Barclay. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Isaac Ordonez è Pugsley Addams e Fred Armisen interpreta lo Zio Fester.

