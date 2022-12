Mercoledì, la serie di Tim Burton batte tutti: a parlare sono i numeri di Nielsen

Mercoledì di Tim Burton non smette di raggiungere dei record sensazionali: lo dimostrano i numeri appena sfornati da Nielsen. Parliamo di miliardi e miliardi di ascolti. Un podio che condivide con altre serie come: Dead to Me, 1899 (2022) e The Crown.

Parliamo di 5.988 miliardi di visualizzazioni che vanno a conquistare il primissimo posto.

Tali dati sono stati calcolati da Nielsen per il periodo che va dal 21 al 27 Novembre 2022. Seconda in posizione è Dead To Me con 1,464 miliardi. Poi 1899 in spareggio con The Crown con 1,109 miliardi.

Per una prima settimana si parla di numeri davvero strabilianti. D'altronde non è la prima volta che Mercoledì batte dei record: la serie di Tim Burton è infatti vicinissima a superare Stranger Things 4 come serie Netflix più vista di sempre.

Mercoledì sembra essere stata un colpo di fulmine: un successone sin dalla primissima settimana dalla sua uscita. Sarà stato il ritorno di grandi nomi come Cristina Ricci o l'estrema suspence sui misteriori omicidi nella città di Jericho. Insomma, il pubblico ha accolto in maniera strabiliante questa nuova miniserie dallo stile dark e gotico tipico della famiglia Addams.

Forse è proprio per questo che Netflix non vede l'ora di annunciare la seconda stagione di Mercoledì.