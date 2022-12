Mercoledì: la serie più vista su Netflix... non è di Netflix (ma della concorrenza)!

Lo strepitoso successo della serie di Mercoledì Addams di Tim Burton è sotto gli occhi di tutti. Jenna Ortega e Netflix sono riusciti a conquistare milioni di spettatori, ma sapevate che un diretto competitor della famosa piattaforma di streaming potrebbe aver preso parte al progetto?

Ebbene, stiamo parlando di Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), che ha prodotto Wednesday e che ora è di proprietà di Amazon. Infatti, secondo Deadline, nel marzo 2022 Amazon ha finalizzato un accordo per acquisire MGM Studios per $ 8,45 miliardi. L'enorme società di proprietà di Jeff Bezos sarebbe quindi ora a capo di tutte le produzioni di MGM e di tutte quelle serie prodotte ad esempio per Netflix e Hulu. In poche parole, Amazon sarebbe in parte responsabile di uno dei più grandi successi di Netflix. Oltre a Mercoledì, gli altri spettacoli prodotti da MGM sono The Handmaid's Tale di Hulu, Fargo di FX e Vikings: Valhalla di Netflix.

Attualmente, Wednesday è il secondo show più visto di sempre del gigante dello streaming dopo la quarta stagione di Stranger Things, avendo superato altri successi come Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story e Bridgerton. La serie è stata vista dagli utenti Netflix per oltre un miliardo di ore in totale.

Per salutarvi, vi ricordiamo che prossimamente Netflix potrebbe annunciare la seconda stagione di Mercoledì.