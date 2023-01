Mercoledì è ancora la serie più vista in streaming: batte Harry & Meghan e The White Lotus

Nonostante un calo del 35% degli spettatori, Mercoledì è ancora la serie più vista in assoluto in streaming per quanto riguarda la settimana che va dal 12 al 18 dicembre, in cui ha totalizzato altri 2,2 miliardi di minuti visti. Non solo, la serie prodotta e co-diretta da Tim Burton si sta ancora avvicinando a Stranger Things 4 nel suo totale.

La serie di Netflix guidata da Jenna Ortega ha accumulato 16,8 miliardi di minuti di visione nelle sue prime quattro settimane di disponibilità, che è il secondo più alto totale di 4 settimane per un programma in streaming. Questa la colloca dietro Stranger Things 4 che nello stesso periodo ha registrato un totale di 19,5 miliardi di minuti, e le fa superare i 15,3 miliardi di minuti ottenuti dall'ultima stagione di Ozark.

Tornando al periodo 12-18 dicembre, dopo la diffusione degli ultimi tre episodi, la serie Netflix Harry & Meghan ha conquistato il secondo posto in questa classifica ed è stato l'unico altro show in grado di superare il miliardo di minuti visti in streaming con un totale di 1,7 miliardi di minuti.

Cocomelon e NCIS sono saliti al terzo e quarto posto con circa 950 milioni di minuti visti ciascuno. The Recruit si è piazzato al quinto posto con 925 milioni di minuti visti. The White Lotus è entrato nella Top 10 per la seconda settimana consecutiva, raggiungendo un picco di 902 milioni di minuti di visione per la settimana e il sesto posto in classifica. Anche HBO Max è entrato nella lista grazie ai risultati ottenuti da Friends. Criminal Minds di Hulu e Firefly Lane di Netflix completano l'elenco rispettivamente in nona e decima posizione.

Dopo un'attesa che sembrava interminabile, Netflix ha rinnovato Mercoledì per una seconda stagione. Inizialmente si era diffusa la falsa voce di un passaggio di Mercoledì a Prime Video, ma Netflix si era assicurata i diritti sul personaggio ben prima che l'azienda di Jeff Bezos acquisisse il catalogo di MGM.