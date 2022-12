Mercoledì, gli showrunner sulla Stagione 2: 'Il rapporto con Morticia verrà approfondito'

Anche se Mercoledì non è stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione da Netflix, è dato ormai per scontato. Così, gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno lasciato intendere che la serie continuerà con nuovi misteri su cui indagare per il personaggio principale, e che probabilmente le relazioni si faranno ancora più complicate.

In un'intervista rilasciata all'Hollywwod Reporter, Gough e Millar hanno rivelato di essere entusiasti di continuare a lavorare sui rapporti di Mercoledì con le persone che la circondano, in particolare con la madre Morticia (Catherine Zeta-Jones) e l'amica Enid (Emma Myers). Il duo ha commentato i temi centrali della serie e Gough ha anticipato i prossimi progetti:

"Vogliamo esplorare e complicare tutte queste relazioni in futuro. La scuola era chiusa quando se ne sono andati, il che ci ha dato le maggiori possibilità per la seconda stagione, e credo che sia qualcosa che siamo entusiasti di esplorare. Per noi la serie è anche incentrata sull'amicizia femminile, di cui Mercoledì ed Enid sono il fulcro. Il fatto che siano entrate in contatto con il pubblico è stato davvero gratificante. Quindi, non vediamo l'ora di esplorare, ora che Mercoledì si è veramente fiondata in questa amicizia, come sarà? Questo è stato il suo grande arco della stagione, giusto? E ora continueremo quel percorso. Poi, l'altra cosa davvero interessante è continuare a esplorare anche il rapporto madre-figlia tra Mercoledì e Morticia, ora che la madre sa del potere della figlia, le ha dato una sorta di idea di come potrà svilupparsi. Come si evolverà il loro rapporto?".

I creatori della serie hanno anche affrontato la teoria dei fan secondo cui Mercoledì ed Enid potrebbero iniziare una relazione romantica. Millar ha suggerito che nulla è escluso, ma che allo stesso tempo non si può perdere di vista la personalità del personaggio, che esplorerà la sua sessualità solo se sarà utile alla storia:

"Come ha detto Al, l'idea di sorellanza è la chiave dello show. Non faremo sconti su nulla e, ovviamente, a volte i personaggi si rivelano da soli, il che è la cosa divertente che amiamo della televisione, si tratta di un viaggio organico. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo che i percorsi lungo quella mappa portassero in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare l'amicizia in tutti i modi, ma non vogliamo essere... Questo è il punto in cui a volte si viene fuorviati dai fan e da cose del genere, quindi siamo davvero aperti a vedere come si sviluppano i personaggi e l'amicizia. Come ha detto Al, quell'amicizia è fondamentale per la nostra visione dello show".

Gli autori hanno anche escluso che Mercoledì sia un omaggio a Harry Potter, nonostante i paragoni siano arrivati immediatamente. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che prestissimo Netflix potrebbe annunciare la seconda stagione di Mercoledì.