Mercoledì, lo showrunner sulla serie: 'Non è un omaggio a Harry Potter o Percy Jackson'

Sebbene di paragoni ne siano stati fatti molti, il co-creatore di Mercoledì, Miles Millar, ha dichiarato che la serie che ha battuto ogni record su Netflix non è ispirata né a Harry Potter né a Percy Jackson, ovvero due tra le saghe letterarie per ragazzi più celebri degli ultimi anni e ormai veri e propri classici. Gli omaggi quindi sono casuali.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Millar ha rivelato che le somiglianze di Mercoledì con i romanzi di Harry Potter e Percy Jackson non sono da intendersi come omaggi a questi franchise. Quando gli è stato chiesto se alcuni dei titoli più importanti della narrativa Young Adult avessero influenzato la serie di Netflix, il creatore ha ammesso che gli sviluppatori di Mercoledì erano fan del genere, ma ha anche dichiarato che lo show emulava principalmente le opere dell'autore horror Stephen King e del regista Tim Burton.

Millar ha inoltre affermato di essersi ispirato in particolare all'insieme di protagonisti adolescenti di King e all'uso costante di piccole città rurali come ambientazione principale dei suoi romanzi.

"Non si trattava di un omaggio a Percy Jackson o a qualcosa di simile, o a Harry Potter, ma appena si arriva al collegio, i paragoni scattano immediatamente", ha spiegato. "All'inizio abbiamo faticato contro questo problema, in termini di: se stiamo facendo la Mercoledì Addams adolescente, potrebbe essere divertente se fosse un pesce fuor d'acqua in un normale liceo. Ma poi abbiamo pensato che ogni giorno dovesse tornare a casa dalla sua famiglia, e in un certo senso volevamo che lei si emancipasse da essa".

Millar ha continuato: "E poi l'idea del collegio si basava sul ripensare a quel luogo nel mondo della Famiglia Addams. Quindi, cose del tipo: dove andavano a scuola Gomez e Morticia? Che cos'è? Come fanno queste persone a esistere in questo mondo reale? Quindi, ci ha entusiasmato in termini di possibilità e ampliamento del mondo della Famiglia Addams, ed è qualcosa che, credo, abbia incuriosito la gente. Ora abbiamo l'opportunità, nelle prossime stagioni, di espandere davvero quel mondo, e la cosa fantastica è che nessuno ha mai esplorato questa parte della Famiglia Addams, quindi è davvero una tela nuova sulla quale dipingere e a cui siamo entusiasti di poter attingere".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che prestissimo Netflix potrebbe annunciare la seconda stagione di Mercoledì.