Mercoledì, lo showrunner spera in una seconda stagione: 'Abbiamo molto da raccontare'

Per anni il pubblico ha atteso un prodotto di Tim Burton incentrato sulla Famiglia Addams. Mercoledì è arrivata su Netflix appassionando milioni di spettatori in giro per il mondo e facendo sperare per una possibile seconda stagione. A parlarne è stato lo showrunner della serie.

La serie è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale. Nonostante abbia ottenuto giudizi misti dalla critica, Mercoledì è stata apprezzata per l'interpretazione di Jenna Ortega che negli episodi interpreta l'ossessiva protagonista. Lo showrunner Al Gough ha parlato delle potenzialità della serie anche riguardo una seconda stagione non ancora annunciata. Al momento lo show non è stato rinnovato ma, conoscendo le logiche di Netlfix, non sarebbe un risvolto strano.

Secondo Gough nel corso della serie Mercoledì impara a "gestire" l'affetto. “La serie parla davvero di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero e impara che ci sono sfumature di grigio” ha commentato. Sul tema dell'amicizia, che percorre parte delle puntate ha commentato come "qualsiasi relazione o qualsiasi amicizia, possa essere complicata da altri fattori. Non sarà mai una navigazione tranquilla. Ed è davvero lei che impara a navigare negli alti e bassi dell'amicizia". Un elemento che secondo i fan non è stato approfondito a sufficienza è stata sicuramente la famiglia di Mercoledì. Secondo lo showrunner una seconda stagione potrebbe una grande possibilità per raccontare al meglio il nucleo familiare. "Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli", ha commentato il co-showrunner Miles Millar.

Nel frattempo, la protagonista di Mercoledì Jenna Ortega ha raccontato lo smarrimento provato nelle riprese nel doversi interfacciare con un personaggio così complesso e, apparentemente, senza sentimenti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!