Mercoledì: la Stagione 2 arriverà su Prime Video? Alcuni report smentiscono

Negli ultimi giorni si erano diffuse alcune voci che indicavano che il motivo per cui Netflix tardava a rinnovare Mercoledì, di gran lunga tra le serie più viste di sempre sulla sua piattaforma, tanto da raggiungere i record di Stranger Things 4, fosse dovuto al passaggio di proprietà di MGM, che detiene i diritti, ad Amazon. Ma forse non è così.

Un articolo apparso su IndieWire, infatti, specifica che l'accordo tra Netflix e MGM è stato stipulato molto prima dell'acquisizione dello studio. Pur riconoscendo che non è inusuale che una serie passi a un altro servizio di streaming, si dice che questo potrebbe essere semplicemente una reazione al mancato rinnovo della serie di successo.

Le varie cancellazioni non fanno altro che accrescere la solita preoccupazione, come le teorie che hanno iniziato a circolare quando il rinnovo di The Sandman è stato tirato per le lunghe dal servizio di streaming. Per il momento, sembra che la serie sia al sicuro su Netflix e quindi non ci resta che attendere il rinnovo di Mercoledì.

Netflix tiene traccia del successo dei suoi contenuti originali misurandoli in una finestra che include i "primi 28 giorni", che misura quanto le persone guardano nelle prime quattro settimane di streaming. Mercoledì ha superato una soglia importante in questo lasso di tempo e ora si trova a 1,237 miliardi di ore di streaming. Nella sua quinta settimana di uscita, di cui alcuni giorni sono oltre quei "primi 28 giorni", la serie ha continuato a registrare numeri enormi ed è stato visto per oltre 117 milioni di ore nella settimana dal 19 al 25 dicembre. In breve, il successo della serie è stato un'enorme vittoria per Netflix.

Pur non avendo ancora il via libera per una Stagione 2, gli showrunner stanno continuando a parlare di cosa potremmo aspettarci dai prossimi episodi, che a quanto pare presteranno maggiore attenzione al rapporto tra Mercoledì e Morticia: