Mercoledì, la nuova stagione introdurrà questi personaggi della famiglia Addams?

Fin dall'incredibile successo della Stagione 1 di Mercoledì, si è iniziato a fantasticare e speculare sugli eventi successivi, ovvero sul prosieguo della narrazione nella seconda stagione dello show Netflix con protagonista Jenna Ortega. Scopriamo quindi quali elementi della famiglia Addams sono stati omessi e che potrebbero quindi trovare spazio.

Durante il TUDUM di Netflix lo scorso giugno, Ortega e il cast avevano espresso alcuni pareri sulla direzione della Stagione 2 di Mercoledì, come il desiderio di vedere introdotto il Cugino Itt.

Il cugino Itt è un personaggio creato per la serie televisiva La famiglia Addams del 1964. Itt è il cugino di Gomez Addams e un ospite frequente in casa Addams. L'aspetto fisico del personaggio è composto principalmente da capelli biondi lunghi fino al pavimento e il suo abbigliamento è solitamente costituito da una bombetta e da occhiali da sole rotondi. Itt conversa con la famiglia in un linguaggio stridente che può essere compreso solo da loro.

Se Itt dovesse apparire nella seconda stagione, si potrebbe pensare a una storia secondaria con Mano. È anche possibile che Gomez invii Itt alla Nevermore Academy per fornire supporto a Mercoledì dopo gli eventi traumatici della prima stagione. È interessante notare che la prima stagione conteneva un riferimento al Cugino Itt, mostrando un dipinto del personaggio nel seminterrato della società segreta delle Nightshades.

Nonna è un altro membro della famiglia Addams che potrebbe apparire nella seconda stagione di Mercoledì. Il personaggio è la nonna di Pugsley e Mercoledì, una strega anziana che prepara pozioni e incantesimi. Dato che Nonna è stata un'abituale abitante della villa Addams nei vari film e show televisivi del franchise, è possibile che il personaggio sia stato lasciato fuori di proposito nella Stagione 1. Il finale della prima stagione ha mostrato che Mercoledì tornerà a casa, e questa potrebbe essere una buona occasione per mostrare Nonna e le sue dinamiche con il personaggio di Jenna Ortega.

Il film del 1992 La famiglia Addams ha introdotto Pubert Addams, il fratello minore di Mercoledì e Pugsley. Nel film, i due hanno avuto un'avventura secondaria in cui hanno cercato di sbarazzarsi di Pubert a causa della gelosia. Nella stagione 1 di Mercoledì non è stato detto se Mercoledì e Pugsley avessero un fratellino, il che significa che la stagione 2 potrebbe rivelare che Morticia è incinta o potrebbe addirittura mostrarla mentre dà alla luce Pubert.

Mostrare una versione di Pubert potrebbe essere vantaggioso per la serie, poiché l'apparizione del personaggio permetterebbe di dare ulteriore spessore alla famiglia Addams, dato che l'introduzione di un nuovo membro della famiglia mostrerebbe diversi lati di loro, in particolare del personaggio principale di Jenna Ortega.