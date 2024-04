Mercoledì, anche Steve Buscemi nel cast della serie Netflix con Jenna Ortega!

Gli attori di prima scelta non mancano certo a Mercoledì: a partire dall'ormai lanciatissima Jenna Ortega e passando per nomi come Catherine Zeta-Jones e Gwendoline Christie, la serie Netflix non lascia certo a desiderare sotto quest'aspetto. Tim Burton, però, ha ancora tanti assi nella manica ed ha appena deciso di giocarne uno!

A mesi di distanza dall'assurdo rumor secondo cui Billie Eilish avrebbe dovuto sostituire Jenna Ortega nei nuovi episodi di Mercoledì è infatti arrivato l'annuncio dell'ingresso nel cast di un altro fuoriclasse: stiamo parlando di Steve Buscemi, che farà quindi il suo esordio alla Nevermore Academy durante la seconda stagione dello show Netflix.

Al momento non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale per quanto riguarda il ruolo che Buscemi ricoprirà all'interno della serie: secondo i rumor più accreditati, però, l'attore che già collaborò con Tim Burton in occasione di Big Fish dovrebbe interpretare il nuovo preside della scuola che ospita Mercoledì e soci, andando quindi a sostituire l'uscente Gwendoline Christie.

Vedremo se i rumor circa il ruolo di Steve Buscemi verranno confermati o se ci saranno ulteriori sorprese: quel che è certo è che Netflix non sembra intenzionata ad abbassare il tiro! Vi ricordiamo, comunque, che per la seconda stagione di Mercoledì bisognerà aspettare almeno il 2025.

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su