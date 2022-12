Mercoledì, storia d'amore LGBT con Enid nella Stagione 2? I creatori: 'È sul tavolo'

Una storia d'amore fra Mercoledì, la protagonista della nuova serie evetno Netflix interpretata da Jenna Ortega, e la sua compagna Enid? La prima stagione sembrava andare molto in quella direzione. Ora la seconda potrebbe raccogliere quanto seminato: qualcosa in più dell'amicizia sarebbe già sul piatto degli sceneggiatori.

Fin da quando abbiamo visto il loro rapporto sbocciare a Nevermore come compagne di stanza, Mercoledì ed Enid si sono rivelate sempre agli antipodi ma di fatto sempre in linea. Nonostante le loro evidenti differenze quasi sotto ogni punto di vista, dal livello fisico a quello caratteriale, hanno stretto un fortissimo legame nella stagione di debutto della serie tratta dalla Famiglia Addams. Il cast ha notato come “Enid capisca profondamente la psicologia di Mercoledì”, come empatizzi con lei.

Per molti, quel tipo di relazione farebbe tendere naturalmente a qualcosa di più di un’amicizia, anche perché il personaggio stesso di Mercoledì, il suo rifiuto di omologazione ai dettami sociali e la sua estrema libertà nel voler essere se stessa potrebbero portare facilmente a una svolta LGBTQIA+ del personaggio nella seconda stagione di Mercoledì. Ecco cosa ci dicono i creatori e principali sceneggiatori, Miles Millar e Al Gough, in un’intervista con The Hollywood Reporter: "Come ha detto Al, questa idea di sorellanza è la chiave dello spettacolo. Non scarteremo nulla e a volte i personaggi si rivelano da soli”. Questa filosofia della sceneggiatura del “lasciar essere i personaggi”, seguire le direzioni che intraprendono in autonomia, è sempre stato un grande leitmotiv.

Spiega infatti Miles Millar: ”È la cosa divertente che amiamo della televisione, che è un viaggio organico. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo avere percorsi lungo quella mappa che ti portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell'amicizia in ogni modo. Non vogliamo precluderci nulla, essere indirizzati male dalle critiche di alcuni fan o cose del genere. Quindi davvero, si tratta solo di essere aperti e vedere come si sviluppano quei personaggi e quell'amicizia. Come ha detto Al, il modo in cui si evolverà sarà la chiave della nostra stessa visione di questo show”.

